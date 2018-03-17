Kmtso Başkanı Zabun'dan Afrin'de Görev Yapan Mehmetçiğe Destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e destek için Kilis'e gitti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden heyet daha sonra Kilis Hudut Taburu'nda askerlerle bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek vermek için Kilis'te bulunan KMTSO Başkanı Serdar Zabun,vatan savunması yapan askerlerimizin yanında olduklarını, milletin duaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin azmi ile bölgenin terörden temizlenerek istikrarlı bir coğrafya ile bölge halkının rahat bir nefes alacağını vurguladı.

Suriye halkının Türk milleti ile dost ve akraba olduğuna dikkat çeken Zabun, "Zeytin Dalı Harekatı, hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin bekası için önem taşımaktadır. Bölgemizdeki terör yuvalanması bu iki halkın huzur ve güvenliği açısından en büyük tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bu tehditleri bertaraf edecek güce ve iradeye sahip olduğunu bu harekat ile ortaya koymuştur. Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Afrin'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de büyük başarılara imza atarak sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin hem askeri hem siyasi alanda çok önemli bir süreç yönettiğinin altını çizen Zabun, "Türkiye, büyük bir devlettir. Mehmetçik, bölgemizde oynananoyunları, kirli planları dev operasyonlarla bertaraf ederek bölge halkı için en büyük güven unsuru olmuştur. Ülkemiz, hem askeri hem siyasi alanda çok önemli bir süreç yöneterek son dönemin en başarılı hava ve kara harekatlarından birisini gerçekleştirmektedir. Yüksek oranda yerli araçve mühimmatla yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu Türkiye'nin çok önemli bir küresel aktör olduğunu kanıtlamıştır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ