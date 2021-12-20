Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar - Haberler Magazin
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Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar

Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Melek Mosso, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi. Mosso'nun sevgilisini 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde oynattığı ortaya çıktı. İşte detaylar..

Görüntülendiklerinden haber siz müzik eşliğinde dans ederek aşk yaşayan sevgililerin, uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi.

YAKAYI ELE VERDİLER

Aşklarını köşe bucak kaçarak yaşayan iki sevgili, eğlenceye çıktıkları gece yakayı ele vermiş oldu.

İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRDILAR

Melek Mosso, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmıştı. Mosso ve Sağdıç çekilen klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.

"NE KADAR ÇOK SEVERSEN O KADAR ÇOK NEFRET OLUR"

Aşka dair düşüncülerini gazeteci Arif Hür'e anlatan Melek Mosso, "Hiçbir aşk adil değildir. Hep bir taraf daha fazlasını ister ya da sürekli az verir. Önemli olan aşkı sevgiye dönüştürmektir. Bir adamı çılgınca veya ateşli bir şekilde sevmek yerine abini ve bir akrabanı sever gibi sevmeyi tercih ederim. Ne kadar çok seversen o kadar çok nefret olur. Nefret, aşkın hastalıklı hali gibi." demişti.

Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar

Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar

Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar

Klip aşkı gerçek oldu! Böyle yakalandılar

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