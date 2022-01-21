KLİMASINI TAMİR ETTİĞİ AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da tamir ettiği klimasından malzeme çaldığını öne süren İbrahim Koğa (43) ile ailesine, çıkan tartışmada kurşun yağdıran Murat Tuncay (28) yakalandı. İfadesinde "Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" diyen Tuncay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde oturan İbrahim Koğa, evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat Tuncay'ı çağırdı. Eve gelen Tuncay'ın tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. İddiaya göre Koğa, evine gittiği Tuncay'ı, "Klimamdan malzeme çalmışsın" diyerek darbetti.

TEKRAR KARŞILAŞTIĞI AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Olaydan bir gün sonra Tuncay, kebap yemek için İbrahim Koğa'nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışmaya başlayan Tucnay, belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa'nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat Tuncay ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Şehmuzcan Koğa'yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavisi sürürken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuncay'ı evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Tuncay ifadesinde, 'Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim' dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Tuncay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.