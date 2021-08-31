Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu Serinlemesi için anahtar verdiği yaşlı adamı iş yerinde klimanın karşısında ölü buldu Geçici olarak kapalı olan kasap dükkanına serinlemek için giren yaşlı adam, sandalye üzerinde ölü bulundu Kalp rahatsızlıkları...

Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu

Serinlemesi için anahtar verdiği yaşlı adamı iş yerinde klimanın karşısında ölü buldu

Geçici olarak kapalı olan kasap dükkanına serinlemek için giren yaşlı adam, sandalye üzerinde ölü bulundu

Kalp rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden önce 'ölürsem mezarıma kimse gelmesin' dediği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da kiraladığı bir dükkanda tek başına yaşamını sürdüren yaşlı adam, kliması bozulunca serinlemek için girdiği geçici olarak faaliyet dışı bulunan kasapta ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden 1 ay öncesi, 'ölürsem mezarıma kimse gelmesin' dediği öğrenildi.

Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 147 sokak üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Kiraladığı küçük bir dükkanda tek başına yaşayan 67 yaşındaki Bekir Tekiner'in kliması bozuldu. Kurban Bayramı'nda geçici olarak hizmetini durduran hemen yan taraftaki kasap dükkanını sahibi Gülizar Kara ise, Tekiner'in istediğinde serinlemesi için işyerinin anahtarını verdi. Bugün dükkanına temizlik yapmak için gelen Kara, yaşlı adamı sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde uzanırken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bekir Tekiner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yakın zamanda kalp ameliyatı olduğu ve çeşitli hastalıkları bulunduğu belirtilen Tekiner'in cenazesi, belediye tabibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

"Ölüme kimse gelmesin"

Kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, "Kaç aydır hasta yatıyordu. Kalbinden ameliyat olmuştu, iyileşmişti. Ayaları şişiyordu, buz koyuyorduk. Günlük yemeğini yediriyorduk. Kurban Bayramı'nda dükkanı kapatmıştık, Çarşamba günü açacaktım. Ben sıcak olduğunda dükkanda serinlesin diye ona anahtarı vermiştim. Bugün dükkanı temizlemeye geldiğimde, sandalyenin üzerinde yatar vaziyetteydi. Öldüğünü anladık, 112'yi aradık. Çok iyi birisiydi" dedi.

Kara, en son yaşlı adamın ailesinden kimseyle görüşmediğini ve 1 ay önce kendisine 'Benim kimsem yok, ölüme kimse gelmesin' dediğini söyledi.

Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:05:15. #1.16#

title