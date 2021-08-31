Son Dakika | Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu

Son dakika habere göre Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu Serinlemesi için anahtar verdiği yaşlı adamı iş yerinde klimanın karşısında ölü buldu Geçici olarak kapalı olan kasap dükkanına serinlemek için giren yaşlı adam, sandalye üzerinde ölü bulundu Kalp rahatsızlıkları...

Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu

Serinlemesi için anahtar verdiği yaşlı adamı iş yerinde klimanın karşısında ölü buldu

Geçici olarak kapalı olan kasap dükkanına serinlemek için giren yaşlı adam, sandalye üzerinde ölü bulundu

Kalp rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden önce 'ölürsem mezarıma kimse gelmesin' dediği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da kiraladığı bir dükkanda tek başına yaşamını sürdüren yaşlı adam, kliması bozulunca serinlemek için girdiği geçici olarak faaliyet dışı bulunan kasapta ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden 1 ay öncesi, 'ölürsem mezarıma kimse gelmesin' dediği öğrenildi.

Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 147 sokak üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Kiraladığı küçük bir dükkanda tek başına yaşayan 67 yaşındaki Bekir Tekiner'in kliması bozuldu. Kurban Bayramı'nda geçici olarak hizmetini durduran hemen yan taraftaki kasap dükkanını sahibi Gülizar Kara ise, Tekiner'in istediğinde serinlemesi için işyerinin anahtarını verdi. Bugün dükkanına temizlik yapmak için gelen Kara, yaşlı adamı sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde uzanırken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bekir Tekiner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yakın zamanda kalp ameliyatı olduğu ve çeşitli hastalıkları bulunduğu belirtilen Tekiner'in cenazesi, belediye tabibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

"Ölüme kimse gelmesin"

Kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, "Kaç aydır hasta yatıyordu. Kalbinden ameliyat olmuştu, iyileşmişti. Ayaları şişiyordu, buz koyuyorduk. Günlük yemeğini yediriyorduk. Kurban Bayramı'nda dükkanı kapatmıştık, Çarşamba günü açacaktım. Ben sıcak olduğunda dükkanda serinlesin diye ona anahtarı vermiştim. Bugün dükkanı temizlemeye geldiğimde, sandalyenin üzerinde yatar vaziyetteydi. Öldüğünü anladık, 112'yi aradık. Çok iyi birisiydi" dedi.

Kara, en son yaşlı adamın ailesinden kimseyle görüşmediğini ve 1 ay önce kendisine 'Benim kimsem yok, ölüme kimse gelmesin' dediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin