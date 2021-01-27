Kleptomani (Çalma Hastalığı) nedir? Sadakatsiz Ali'nin hastalığı Kleptomani nedir? Kleptomani belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın oğulları Ali'de bulunan çalma tutkusu, çalma hastalığı dikkat çekti. Psikiyatride Kleptomani olarak gelen hastalık internette araştırılmaya başlandı. Peki, Kleptomani (Çalma Hastalığı) nedir? Sadakatsiz Ali'nin hastalığı Kleptomani nedir? Kleptoman, Kleptomani ne demek?

Kleptomani ve Kleptoman nedir? Kleptomani belirtileri nelerdir? Kleptomani tedai yöntemleri nelerdir? ve Kleptomani neden ortaya çıkar? gibi sorular internette merak konusu oldu. Çalma tutkusu, çalma hastalığı gibi isimleri de bulunan Kleptomani, dürtü kontrol bozukluğu sınıfına girmektedir ve psikolojik bir rahatsızlıktır. Hem hasta hem de yakınları açısından ciddi sonuçlar doğurabilen bu rahatsızlık, psikoterapi ve ilaç tedavileri kile kontrol edilebilmektedir. Peki kleptomani ne demek ve kimlere kleptoman denir? İşte cevapları...

KLEPTOMANİ NEDİR? KLEPTOMAN NE DEMEK?

Kleptomani kelimesinin kökeni Yunanca hırsız anlamına gelen Kleptes kelimesinden gelmektedir. "Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü" olarak açıklanabilen kleptomani kelimesi Türkçede "Çalma Deliliği" ya da "Çalma Tutkusu" demektir.

"Kleptomani" ya da "Çalma Hastalığı Nedir?" sorusu, çalan kişinin gerçekten ihtiyacı olmayan ve genellikle değersiz olan, başkasına ait eşyaları çalma dürtüsünün gelişmesi ve bu kişilerin dürtüye direnememesi şeklinde cevaplanabilir. Kleptomani hastalığına sahip olanların çoğu, psikiyatrik destek almaktan ve insanların onlara hırsız gözüyle bakmasından korktukları için gizlerler ve utanç içinde yaşarlar. Kleptomaninin kesin tedavisi olmasa da ilaç tedavisi veya psikoterapi ile dürtüler kontrol altına alınabilir.

Çalma hastalığı olarak Türkçeye çevrilen Kleptomani, tipik hırsızlarının aksine, kişisel kazanç elde etmek, cesaretlerini sınamak, intikam almak, dikkat çekmek veya isyankâr olmak için çalmazlar. Aksine, çalma dürtüleri o kadar kuvvetlidir ki, bu duruma engel olamazlar. Çalma atakları genellikle kendiliğinden, planlamadan ve başka bir kişiden yardım almadan gerçekleşir. Kleptomani hastaları çoğunlukla mağazalar ve süpermarketler gibi halka açık yerlerde hırsızlık yaparlar. Bazıları ise arkadaş ortamlarında ya da bulundukları parti, davet gibi sosyal ortamlarda başkalarının eşyalarını çalabilir.

KLEPTOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?