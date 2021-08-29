Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu

Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur'da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Klasik Mercedes Kulübü ve Burdur Belediyesi tarafından Uzay Çatı isimli pazar alanında düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin birçok ilinden getirilen klasik otomobiller sergilendi.

Sergi alanını çok sayıda klasik otomobil meraklısı ziyaret etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, ziyaretçiler zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, bol bol fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri, ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgi verdi.

Sergi alanını gezen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere, vatandaşlara farklı bir etkinlik yaşatmak istediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle biraz dar kapsamlı da olsa kent sakinlerini klasik otomobillerle buluşturduklarını dile getiren Ercengiz, "Kente farklı bir heyecan getirmeye çalıştık. Daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Alanı gezen vatandaşımızın, otomobillere artan bir ilgisinin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Fuat Süslü ise kulüplerinin büyük toplantılarının tüm Türkiye'yi kapsadığını, ancak bu etkinliği kısa zamanda organize ettiklerinden katılımcıların çevre illerden geldiğini belirtti.

Antalya, Isparta, Muğla, Denizli, Ankara ve Burdur'dan katılımcıların geldiğini aktaran Süslü, "İnşallah daha büyük buluşmaları burada yapmaz isteriz." ifadesini kullandı.

Klasik otomobil sahibi Ali Sevim de klasik otomobil tutkusunun ailesinden geldiğini anlatarak, "Otomobilim 1965 model. 6 silindirli bir araç olup kırlangıç modeli olarak geçer. Kuyruklu kasaya sahip ve çok konforlu." dedi.

Ali İhsan Dayık ise 1964 model otomobiline gözü gibi baktığını ve bakımlarını kendisinin yaptığını kaydetti.

Dayık, "Her geçtiğimiz yerde aracımız ilgi odağı oluyor, insanlar bizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor." dedi.

Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu
Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu
Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu
Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Filiz Akın Düm Tek Tek Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Arda Güler Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Klasik otomobil tutkunları Burdur'da buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 18:32:29. #1.14#

title