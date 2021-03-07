Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'dan kırmızı kategorideki Keşanlılara "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı Açıklaması
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Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'dan kırmızı kategorideki Keşanlılara "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı Açıklaması

07.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:25
Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'dan kırmızı kategorideki Keşanlılara

Edirneli klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategoride yer alan Keşan ilçesinde yaşayan hemşehrilerinin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını istedi.

Edirneli klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategoride yer alan Keşan ilçesinde yaşayan hemşehrilerinin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını istedi.

Çağrı, sosyal medyadan paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Keşanlılar, değerli hemşehrilerim, gördüğüm kadarıyla yüksek riskli yerler arasında sizler de haritada bulunuyorsunuz, yani bu durumu sizlere hiç yakıştıramadım. Evet kırmızıyı seviyoruz ama bu kırmızı o kırmızı değil. Söz veriyorum, siz şimdiki kırmızıdan çıkın ben sizleri müziklerimle arzu ettiğiniz kırmızıya sürükleyeceğim. Belediye başkanımızın ve yetkililerin yaptığı tüm uyarılara lütfen dikkat edelim. Sosyal mesafeye, maskeye lütfen özen gösterelim ve bu kırmızıdan bir an önce çıkalım. Sizlerden bir kardeşiniz, hemşehriniz olarak çok rica ediyorum. Sağlıklı günler yaşamanızı dilerim. Hepinize şimdiden kurallara uyacağınız için de teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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