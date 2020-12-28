Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti
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Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti

28.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:01
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı 90 yaşında vefat etti.

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı 90 yaşında vefat etti.

Kandıralı'nın torunu Güneş Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Aybek, sanatçının tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Mustafa Kandıralı, ikindi vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1930'da dünyaya gelen ve gerçek soyadı Kadıoğlu olan sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından, altı kardeş olmanın getirdiği dezavantajlardan ve ailesinin ekonomik şartlarının bozuk olmasından dolayı ortaokula devam edemedi.

Bir uğraş edinmesi için amatör düzeyde klarnet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Kandıralı, önceleri ud çalsa da radyoda Şükrü Tunar'ın klarnet taksimiyle başlayan klarnet sempatisi bir aşka dönüştü.

Kandıralı, kendi sazı olmadığı için babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayını alamayacağı düşüncesiyle 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.

Keman sanatçısı Ama Recep ve Kanuni Sıtkı Bey ile tanışarak kendisine bir iş bulan Kandıralı, ilk olarak 1945'te Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya ve para biriktirmeye başladı.

???????- Pek çok ödüle layık görüldü

Kandıralı, biriktirdiği paralarla Akopos Alyanak'tan dersler alarak tekniğini ve repertuvarını geliştirirken, dönemin büyük gazinolarında sahneye çıktı.

Ünlü sanatçılara klarnetiyle eşlik eden Mustafa Kandıralı, 1957'de radyo çalışmalarına başladı, aynı yıl Pate-Odeon Plak Şirketinin sahibinin isteği üzerine "Salon Çiftetellisi" adlı ilk plağını çıkardı.

Sanatçı, Batı müziği tarzında da üretimler yaparken, kariyeri boyunca birçok ülke dolaştı ve farklı yerlerden ödüllere layık görüldü.

Fahrunnisa Hanımla evlenerek Mukadder, Jale, Nejla ve Kısmet isimli 4 kız çocuğu olan sanatçı, müzisyenliğinin yanı sıra film ve dizilerde rol aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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