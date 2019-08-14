Klamidya: Cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti

14.08.2019 22:58

Cinsel yolla bulaşan klamidya hastalığı için insanlar üzerinde denenen ilk aşı güvenlik testlerini geçti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Imperial College uzmanları, denemelerde "cesaret verici' sonuçlar alınan aşının 5 yıl içinde piyasaya sürülmesini umuyor.

İngiltere'de cinsel yolla bulaşan hastalıkların yarısına yakınını klamidya vakaları oluşturuyor ve uzmanlar bu enfeksiyonla mücadelenin en iyi yolun aşı olabileceğini söylüyor.

Sonuçları bilim dergisi Lancet Infectious Diseases'de yayımlanan araştırmada, aşının ne kadar etkili olduğunu ve dozunu belirlemek için ileri testlere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, klamidyayı önlemenin en etkili yolunun prezervatif kullanmak olduğunu hatırlatıyor.

Klamidya nedir?

Klamidya, korunmasız cinsel ilişki yoluyla geçen, bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı. Klamidya bakterisi, sperm ve vajina sıvısına yerleşiyor. Hastalığa yakalanan kişilerde hiçbir belirti görülmediği için enfeksiyon "sessiz hastalık" olarak tanımlanıyor.

Hastalığın antibiyotikle tedavi edilmemesi halinde ciddi komplikasyonlara neden olabileceği ve kısırlığa yol açabileceği belirtiliyor.

25 yaşın altındaki kişilerin her yıl klamidya testi yaptırmaları öneriliyor. Bu testler evde kendi başına da yapılabiliyor.

Aşı neden gerekli?

Antibiyotiklerin klamidyayı tedavi edebilmesine karşın, yeniden temas halinde insanlar bu hastalığa yine yakalanabiliyor.

Tarama ve etkili tedaviye rağmen klamidya en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalık türü. Uzmanlar, aşının uzun süreli koruma sağlayabileceğini umuyor.

Uzmanlar, 35 kadınla yapılan testler sırasında iki farklı formülasyon denedi. İki formülasyonun da güvenli olduğu ancak birinin diğerinden daha etkili olduğu görüldü. Araştırmacılar şimdi bu aşıyla yeni aşama testlere geçileceğini söylüyor.

Prof. Robin Shattock aşıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bulgular, cesaret verici çünkü aşı güvenli ve klamidyaya karşı potansiyel koruma sağlayabilecek türden bir bağışıklık sağlıyor. Ancak aşının gerçekten koruma sağlayıp saplamadığını görmek için daha fazla teste ihtiyacımız var.

Yeni aşama testlere gelecek yıl, ya da iki yıl içinde başlamayı umuyoruz. Testler iyi giderse aşı beş yıl içinde kullanılmaya başlanabilir."

Shattock, aşının rahim ağzı kanseri aşısıyla birlikte yapılabileceğini belirtti.