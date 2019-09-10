10.09.2019 15:21

KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Türk Bir Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı; "Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin KKTC'de etkinliğinin hissedilmesi bizlere güç vermektedir. Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan'ımızın gücünü hissetmemiz özelde Paşaköy halkın genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü kılmaktadır" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü Anavatan Türkiye'nin belediyecilik anlamında çok yol katettiğini söyleyerek; "Deneyimlerinizden ve öngörülerinizden faydalanmak istiyoruz" dedi.



Türk Bir Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı ise, "Anavatan Türkiye'de olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bizim can ve kan bağımız var. Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin KKTC'de etkinliğinin hissedilmesi bizlere güç vermektedir. Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan'ımızın gücünü hissetmemiz özelde Paşaköy halkın genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü kılmaktadır" dedi.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, "KKTC'den gelen soydaşlarımızın Niksar'da bulunmaları ve bizleri ziyaret etmelerinden çok mutluyuz. Kardeşlik bağlarımızın bireyler üzerinden milletlere milletler üzerinden devletlere sirayet etmesi çok önemlidir. Kardeş ülkemizin Belediyeleri ile organik bağların kurulması her zaman önceliğimizdir" diyerek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve baraberindekiler, Niksar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Abdullah Lüleci'yi ziyaret ederek bir süre görüştüler.



Ziyarette Paşaköy Belediye Meclis Üyeleri Melek Melahat Karakuş, Şule Yüksel Şarpkaya, Ali Şengül, Özel Kalem Müdürü Ümit Çağlıyan ve Başkan Danışmanı Cumali Kerçin'de yer aldı. - TOKAT

Kaynak: İHA