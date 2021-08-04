KKTC Orman Dairesi, yangınlarla mücadeleye destek amacıyla Türkiye'ye ekip gönderiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi, Türkiye'de devam eden yangınlarla mücadele için araç ve personel desteği sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi, Türkiye'de devam eden yangınlarla mücadele için araç ve personel desteği sağlıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve diğer yetkililer, Türkiye'ye giden daire personelini Bakanlık önünden uğurladı.

Bakan Çavuşoğlu, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Türk milletinin bölünmez ve ayrılmaz bir parçası olan KKTC halkının, ilk kez desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına kendi çocuklarını yolladığını söyledi.

"Anadolu halkı, bizim her ihtiyaç duyduğumuzda suyunu, canını ve kanını feda etmek için bu topraklara girmiştir." diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs'ı korumak ve Türk toprağı olarak tutmak için 450 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu toprakları Türk toprağı olarak tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini ve göreneğini de korumaktayız. Türkiye, tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele etmektedir. Biz KKTC olarak, ilk defa oradaki kardeşlerimize destek olmak için buradan kurduğumuz bir ekiple, 3 araç ve 10 personelle oraya gidiyoruz. Sivil Savunma Teşkilatı da 4 araç ve 11 personelle oraya gidiyor. Orada, üzüntü içerisinde olan insanların yaralarını sarabilmek, onlarla aynı duyguları yaşadığımızı ve manevi birlikteliğimizi de göstermek amacıyla arkadaşlarımız Anadolu topraklarına intikal edecek." şeklinde konuştu.

Dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye destek için heyetlerin gittiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu duruma KKTC'nin seyirci kalamayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC'li üreticilerin yangın bölgelerinde samanı ve balyası yanan kişilere tırlarca balya hibesi yaptığını ve cuma günü ilk partinin gideceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Benim buradaki arkadaşlarımıza talimatım şudur; gideceğiniz topraklar, ana vatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da buradakiler de bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımız, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Orada disiplininiz, çalışkanlığınız ve özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı bir şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz yollarda sizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatına bağlı ekipler, öğle saatlerinde gemiyle Türkiye'ye hareket edecek.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen ve beraberindeki heyet Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla yarın Antalya'ya hareket edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti, yangınlara destek olmak amacıyla, "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla yardım kampanyası da başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan