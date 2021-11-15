KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İSTANBUL (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, Kıbrıs gazileri ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kıbrıs marşları çalındı.

Tören daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar'ın hatıra defterini imzalaması ve ardından konuşma yapmasıyla son buldu.

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TAKSİM'DE KUTLANDI

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title