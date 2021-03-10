YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü

10.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:41
YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

Resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu'na, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti. Görüşmede, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci ele alındı.

 


YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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