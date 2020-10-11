KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
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KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

11.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 8. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başında. Seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak ve 4'ü partili, 7'si bağımsız 11 aday yarışacak.

KKTC'de 2 Nisan'da yapılması planlanan ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün düzenleniyor. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, akşam 18.00'e kadar oy kullanılabilecek. Seçimlerde 198 bin 867 kayıtlı seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. 7'si bağımsız 11 adayın yarıştığı seçimlerde bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için toplam oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor.

KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

SEÇİMLERDE YER ALACAK ADAYLAR

Seçimlerde Serdar Denktaş, Ahmet Boran, Alpan Uz, Mustafa Akıncı, Mustafa Ulaş, Kudret Özersay ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak yarışıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar olurken, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner cumhurbaşkanlığı için aday oldu.

SEÇİM SONUÇLARI 22.00'DA AÇIKLANACAK

Seçimlerin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50'lik barajı geçemezse bir sonraki hafta en çok oy alan iki aday yeniden seçime gidecek. Seçim sonuçlarının gece saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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