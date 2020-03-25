KKTC Dışişleri Bakanı Özersay euronews'e konuştu: Karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu. Geri kalanların ise tedavisi sürüyor View on euronews