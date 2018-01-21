KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Afrika Gazetesi'ni Kınadı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirerek işgal harekatı olarak niteleyen" Afrika gazetesini kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirerek işgal harekatı olarak niteleyen" günlük yayın yapan Afrika gazetesini kınadı.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin güvenliğini ve sınır hattını korumak amacıyla başlattığı operasyonun, ülke basınında bu şekilde yer almasının "Anavatan yavru vatan ilişkileri bakımından son derece yanlış, tehlikeli ve gerçeklerden yoksun" olduğunu belirterek, gazeteyi "şiddetle" kınadı.

Ertuğruloğlu, operasyonun, Türkiye'nin, varlığına tehdit teşkil eden terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'i bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla başlattığını kaydetti.

Bu kapsamda operasyonun sürdüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, "Afrin operasyonunu işgal harekatı olarak niteleyen" haberi "Türkiye düşmanlığı" olarak niteledi. - LEFKOŞA