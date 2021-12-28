KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Ertuğruloğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Ertuğruloğlu, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın yılın fotoğraflarının 2021 yılının akıllarda kalan olaylarını özetlediğini söyleyen Ertuğruloğlu, 2021'de pek olumlu hatırlanacak bir olay olmadığını belirtti.

Ertuğruloğlu, 2022'nin, 2021'i aratmaması temennisinde bulunarak, "Fotoğraflar gayet güzel. Bu kareleri çekenlerin profesyonel arkadaşlar olduğu belli, tebrikler." dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Ali Ruhluel - Son Dakika Haberleri

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