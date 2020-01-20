KKTC'den Rumlara sert tepki: Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir

20.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'korsanlık' olarak değerlendiren Rum yönetimine sert tepki gösterdi.

"Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" diyen Taçoy, "Kıbrıs Rum liderliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları 'korsanlık' olarak değerlendirmiş. Haddini bilmez Rum liderliği, bu Ada'da sadece korsan devletin kendileri olduğunu bilmelidir" dedi. DHA'ya özel açıklama yapan Hasan Taçoy şöyle devam etti;

KATLİAMLARA DEVAM EDECEKTİNİZ

"Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriyeti'nden silah zoruyla uzaklaştıran, haklarımızı gasp eden Rum liderliğidir. Türkiye bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin garantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldıracak ve katliamlarınıza yine devam edecektiniz. Rum lider Nikos Anastasiadis'e ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir."

Kaynak: DHA