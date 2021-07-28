KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki
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KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki

KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki göstererek, "Tarihi bir hata yapıyorlar" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki göstererek, "Tarihi bir hata yapıyorlar" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner yaptığı açıklamada, AB'nin tehdit yoluyla KKTC ve Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan vazgeçirebileceğini sanmakla tarihi bir hata yaptığını vurguladı. KKTC Başbakanı Saner, "Kıbrıs Türküne verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran AB'nin, KKTC hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak Maraş açılımına yönelik aldığı karar nedeniyle Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmeye kalkışması utanç verici, Rum yanlısı bir tutum" dedi.

AB'nin kendi değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini de bir tarafa iterek Kıbrıs Türk halkı aleyhine, Rum tarafı lehine tutumunu sürdürdüğünü kaydeden Saner, "KKTC Meclisi'nden güven oyu alan hükümetimizin aldığı karar nedeniyle Türkiye'ye tavır almaya kalkışan AB bilmelidir ki kapalı Maraş ülkemizin bir parçasıdır, açılması iradesini ortaya koyan ve bu yönde karar alan da bizleriz" dedi.

Saner, Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi kararları ortada dururken ve Rum tarafı Taşınmaz Mal Komisyonu'nun mülkiyet konularının çözümünde geçerli bir çözüm yeri olmadığını ileri sürerken Maraş'ı açmayarak, askeri bölge olmaktan çıkarmayarak Rum tarafının oyununa geldiklerini söyledi. Maraş açılımının hukuka uygun ve insanlık yararına olduğuna vurgu yapan Saner, "AB, tehdit ederek KKTC ve Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan vazgeçirebileceğini sanmakla tarihi bir hata yapıyor. AB'nin yapması gereken Türkiye'yi tehdit etmek, Kıbrıs Türk tarafının doğru adımlar atmasına engel olmaya kalkışmak değil, Rum tarafını Kıbrıs gerçeklerini görmeye ikna etmektir. Kıbrıs'ta 2 halk, 2 devlet, 2 demokrasi vardır. Bu gerçekler göz ardı edildiği sürece Rum tarafı uzlaşmazlığını sürdürecek ve Kıbrıs'taki 2 devletin bir araya gelmeleri, işbirliği yapmaları, bölgeye örnek olmaları mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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