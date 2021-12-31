KKTC'deki uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'deki uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KKTC'deki uluslararası öğrenciler, AA'nın
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Üniversite öğrencileri Lübnanlı Mahmoud İssam Chaarani, Ürdünlü Yahia Elnaser Ellubani ve Husam Alsmadi ile Suriyeli Saleh Alnyafy, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrenciler, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Beraber karar verdikleri oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, AA'nın yılın fotoğraflarında bulunan karelerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve aralarında seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Öğrenciler, "çok profesyonel" olarak nitelendirdikleri fotoğraf karelerini yakalayan AA muhabirlerini kutladı.

KKTC'deki uluslararası öğrenciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title