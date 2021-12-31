KKTC'deki uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Üniversite öğrencileri Lübnanlı Mahmoud İssam Chaarani, Ürdünlü Yahia Elnaser Ellubani ve Husam Alsmadi ile Suriyeli Saleh Alnyafy, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrenciler, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Beraber karar verdikleri oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, AA'nın yılın fotoğraflarında bulunan karelerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve aralarında seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Öğrenciler, "çok profesyonel" olarak nitelendirdikleri fotoğraf karelerini yakalayan AA muhabirlerini kutladı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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