KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası, Rumlar Maraş'ın açılmasını protesto etme bahanesiyle Derinya Sınır Kapısı'nda olay çıkardı ve zorla sınırı geçmeye çalıştı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerin ardından Rumlar, Maraş bölgesine girmeye kalktı.

KKTC bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar, seçimi önde götürdü. YSK'nın verdiği sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 32.35 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 29.84 oy aldı.

İki adayda oyların yarısından bir fazlasını alamayınca seçimler ikinci tura kaldı. Gelecek Pazar, bugünkü seçimde en çok oyu alan iki aday tekrar yarışacak.

RUMLAR, MARAŞ'A GİRMEYE ÇALIŞTI

Tatar'ın seçim yarışını önde götürmesi ve Akıncı'nın 2. tura kalmasının ardından Rumların, KKTC toprağı olan Maraş bölgesine girmeye kalktığı görüldü.

HAVAİ FİŞEKLE YANGIN ÇIKARDILAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenlemişti. Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.