Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

KKTC'de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Türkiye'nin de helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, 180 dönümlük alan kül oldu. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı açıklamada, son 3 gündür bölgede ufak tefek yangınların çıktığını ve ormanın sık olduğu kritik bir noktadan yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Arazi yapısının dik ve sarp olduğunu aktaran Karzaoğlu, askeri atış sahası içerisindeki yangını söndürmede güçlük yaşadıklarını ifade etti. Karzaoğlu, yangının büyük bir kesiminin kontrol altına alındığını belirterek, gece boyunca parlamalara karşı yangın söndürme ekiplerinin nöbet tutacağını ifade etti. - GİRNE

Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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