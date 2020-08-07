KKTC'deki Kapalı Maraş yıl sonu açılıyor
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KKTC'deki Kapalı Maraş yıl sonu açılıyor

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı.

KKTC'deki Kapalı Maraş yıl sonu açılıyor
07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:28

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz'de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. Kapalı Maraş'ın açılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında yapılan görüşmenin en önemli gündem başlığını oluşturdu. Kritik görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varıldı" ifadesi kullanıldı.

TATAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SICAK BAKIYOR

Türkiye'deki temasları sonrasında KKTC'de açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kapalı Maraş'ın açılmasına sıcak baktığını söyledi. Tatar, "Bizler de Maraş'ın açılmasını irdeliyoruz. Orada da önümüzdeki süreçte mutlaka bir açılım olacaktır. Esas olan Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır. Bunlar Ankara'daki görüşmelerde netleştirilmiştir. Süreci takip edeceğiz" dedi. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili sivil ve askeri yetkililerle uzun süren toplantılar yapıldı. Toplantılar sonucunda ortaya çıkan bulgular ışığında, Ankara ve KKTC yönetimi ortak adım atma kararı aldı. Bunun üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, hazırlanan raporlar ışığında bölgenin askeri statüsünü 'sivil olarak' değiştirmek için çalışma başlattı.

BÖLGE YENİDEN İNŞAA EDİLECEK

Bölgenin statüsünün değiştirilmesinden sonra 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Maraş'ta mülk anlaşmazlığı olduğu andan itibaren de; KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları, TMK'ya başvurarak sorunun çözümünü arayacak. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak. Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binalar, sahipleri tarafından tamir edilecek, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılacak.

46 YILDIR KAPALI

46 yıldır terk edilmiş durumda olan Kapalı Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

AKDENİZ'İN 'LAS VEGAS'IYDI

Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskana kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.


Kaynak: DHA

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