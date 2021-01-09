KKTC'deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı
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KKTC'deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı

09.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:43
KKTC'deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar etmesinin ardından bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar etmesinin ardından bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KKTC'nin Geçitkale kentinde yaşanan, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar etmesinin ardından bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde emekli astsubay olan İbrahim Çobanoğlu içinde de askeri tören düzenledi.  Cenazeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, çok sayıda bakan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çobanoğlu ailesi toprağa verildi.

GEÇİTKALE'DE AİLE FACİASI

KKTC'nin Geçitkale kentinde 14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından kendi canına kıymıştı.Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun otopsisi tamamlanmış, silahla ilgili çıkan rapor doğrultusunda evin hayatta kalan tek bireyi olan Eralp Çobanoğlu serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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