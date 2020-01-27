KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor
Haberler » Güncel » KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor - Haber

KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Ercan Havalimanı'nda önlem alınacak.

27.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:40
KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor

'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı 'nda önlem alınacak.

Sağlık Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ali Pilli başkanlığında yapılan toplantıda, Ercan Havalimanı'na termal kamera kurulması ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. Ülkede bu virüs nedeniyle şimdiye kadar 82 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler