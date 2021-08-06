KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle e-Sağlık sistemine geçiş için ilk toplantı yapıldı
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KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle e-Sağlık sistemine geçiş için ilk toplantı yapıldı

KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle e-Sağlık sistemine geçiş için ilk toplantı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halkın sağlık alanında daha kolay, hızlı ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen e-Sağlık ile ilgili e-Devlet Sağlık Sistemi Projesi'nin başlangıç toplantısı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halkın sağlık alanında daha kolay, hızlı ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen e-Sağlık ile ilgili e-Devlet Sağlık Sistemi Projesi'nin başlangıç toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Anlaşması uyarınca, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, KKTC e-Devlet Programı Sağlık Bilgi Sistemi Projesi'nin başlangıç toplantısı ile e-Sağlık'a geçiş süreci takvime bağlanarak başlamış oldu.

KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ile KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar'ın başkanlığında Sayıştay binasında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile TÜRKSAT görevlileri, e-Sağlık projesinin hedef ve amaçları ile projenin yol haritası hakkında sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Yeldener, Sağlık Bilgi Sistemi ile ilgili ihalenin tamamlandığını ve projenin hayata geçirilmesi yönünde ilk toplantının yapıldığını belirterek, "Çok büyük, çok önemli bir proje. En kısa zamanda sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, sağlıkta verinin önemli olduğuna işaret ederek, projenin hayata geçmesiyle kazandıracaklarına vurgu yaptı.

"Kıbrıs Türk halkı, sağlık alanında daha kolay, hızlı ve kaliteli hizmete geçecek"

KEİ Ofisi Koordinatörü Cihan da Türkiye'nin, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu, her alanda her desteği sağladığını ifade ederek, e-Devlet projesinin yürütülen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

KKTC'de e-Devlet çalışmalarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT ile çok önemli çalışmaların tamamlandığını aktaran Cihan, devam eden işlerin de öngörülen zamandan daha hızlı uygulamaya gireceğine inandığını vurguladı.

Cihan, Türkiye'deki e-Devlet kapsamında hizmetlerin KKTC'de de hayata geçirilmesine destek verdiklerini kaydederek, e-Sağlık projesi hayata geçtiğinde Kıbrıs Türk halkının sağlık alanında daha kolay, hızlı ve kaliteli hizmete geçeceğini söyledi.

Toplantıda, projeye paydaş kurumların temsilcileri de hazır bulundu.

KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle e-Sağlık sistemine geçiş için ilk toplantı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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