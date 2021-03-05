KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi
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KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi

05.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:26
KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm emekçileri, korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremedikleri ve hükümetten destek alamadıkları gerekçesiyle Girne'de yürüyüş düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm emekçileri, korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremedikleri ve hükümetten destek alamadıkları gerekçesiyle Girne'de yürüyüş düzenledi.

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde çok sayıda iş alanında kapanmalar olurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) turizm sektörü salgın nedeniyle büyük zarar gördü. KKTC'de 2 bin turizm emekçisi, yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları için turizm kenti Girne'de sokaklara döküldü.

Turizm Emekçileri Platformu, sektör çalışanlarının pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Ramadan Cemil Meydanı'ndan sahile doğru yürüyüş düzenledi. Turizm emekçileri ellerinde "Yönetmek kapatmak değildir", "Açlıktan ölüyoruz kapıları kontrollü açın" yazılı pankartlarla yürüdü. Eyleme, Girne esnafı da destek verdi.

Platform Sözcüsü Fuat Neşe, turizm sektörünün korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde açılmasını talep etti. Yürüyüşün ardından turizm emekçileri adına hazırlanan açıklamayı okuyan Neşe, ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün 15 bin kişilik iş gücüyle 45 bin kişilik aile sorumluluğu taşıdığına vurgu yaptı ve 1 yıllık pandemi sürecinde sektör emekçilerinin açlığa mahkum edildiğini savundu. Neşe, 4 Aralık 2020'den bu yana ülkeye turist taşıyan uçak gelmemesine rağmen turizm sektörünün virüsün bulaşma kaynağı olarak gösterildiğini dile getirdi.

Türkiye ile de istişare içinde aşılanan Türk vatandaşlarının KKTC'yi ziyaret etmesine olanak tanınması ve İngiltere'de iki doz aşısını yaptıran binlerce vatandaşın ülkede tatil yapmalarının önünün açılmasını talep eden Neşe, turizm çalışanlarının bir an önce aşılama programına dahil edilerek ekonomik çarkların dönmesi önündeki engellerin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Turizm Emekçileri Platformu bugün açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarında, turizm sektörüne yönelik herhangi bir açılım ve ekonomik desteğin ortaya çıkmaması nedeni ile önümüzde ki hafta başkent Lefkoşa'da daha geniş katılımlı büyük bir eyleme gideceğini duyurdu.

(İHA)

KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi
KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi
KKTC'de turizm emekçileri sokağa indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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