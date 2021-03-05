KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret

05.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:37
KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunanan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunanan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti.

 Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Komisyonu heyeti kısmi olarak açılan Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyete Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette heyete Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

BİTLİS ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

MARAŞ'TA TÜM İNSANLIK GÜZEL ANILAR YAŞAYACAK

Maraş'ın kısmi olarak açılması KKTC'nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye'nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini  açıkça tüm dünyaya göstermiş olduğunu ifade eden Kılıç, Maraş'ı tüm adadaki yaşayanların faydalanabileceği bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Kılıç yaptığı değerlendirmede, "İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır." ifadelerine yer verdi. KKTC'de temaslarda bulunan Dış İlişkiler Komisyonu heyeti bu gece yarısı Ankara'ya dönecek. TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra  Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bulunuyor.


KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret
KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 20:43:48. #1.15#
title