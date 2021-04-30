KKTC'de son 24 saatte 30'u yerel 43 yeni vaka
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KKTC'de son 24 saatte 30'u yerel 43 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 30'u yerel 43 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 30'u yerel olmak üzere 43 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 282'ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 30'u yerel olmak üzere 43 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 282'ye ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 75 olduğunu ve 30'u yerel olmak üzere toplam 43 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 90 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 5'inin havayolu, 8'inin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 282'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 31 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 14'ünün Lefkoşa, 2'sinin Gazimağusa, 10'unun Girne ve 4'ünün Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.

"PAZAR GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Bakan Üstel, ülkede uygulanan kısmı sokağa çıkma yasağı hakkında yaptığı basınına açıklamasında, pazar günü sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararını üst kurulu vereceğini belirterek, "Benim inancım şudur ki, pazar günleri sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

KKTC'de bayramda ne tür bir uygulama olacağı sorusunu yanıtlayan Üstel, "Üst Kurul, bayramın gelmesi ile Türkiye'deki kapanmanın da ne denli ciddi olduğunu gördü sanırım. Bir anda ülkenin tümünü açmak, vaka sayıları ile orantılıdır. Dolayısıyla Üst Kurul'un bu yönde alacağı karar kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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