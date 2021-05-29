KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 27 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 22'si yerel olmak üzere 27 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 204'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 22'si yerel olmak üzere 27 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 204'e ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 1 olduğunu ve 22'si yerel olmak üzere toplam 27 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 40 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 204'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 9'unun Lefkoşa, 9'unun Girne ve 4'ünün Gazimağusa'da tespit edildiğini kaydetti.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı