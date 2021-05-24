KKTC'de son 24 saatte 13'ü yerel 16 yeni vaka
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KKTC'de son 24 saatte 13'ü yerel 16 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 13'ü yerel 16 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 13'ü yerel olmak üzere 16 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 103'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 13'ü yerel olmak üzere 16 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 103'e ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 582 olduğunu ve 13'ü yerel yerel olmak üzere toplam 16 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 28 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu, 2'sinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 103'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 5'inin Lefkoşa, 4'ünün Girne, 3'ünün Gazimağusa ve 1 kişinin ise Lefke'de tespit edildiğini aktardı.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KKTC'de son 24 saatte 13'ü yerel 16 yeni vaka - Haberler
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