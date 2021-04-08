KKTC'de sendikalardan meclis önünde eylem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de sendikalardan meclis önünde eylem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
KKTC'de sendikalardan meclis önünde eylem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 sendika, meclis binası önünde toplanarak, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödenmemek üzere 4 aylığına durdurmasını protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 sendika, meclis binası önünde toplanarak, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödenmemek üzere 4 aylığına durdurmasını protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 sendika, Cumhuriyet Meclisi'nin binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödenmemek üzere 4 aylığına durdurmasını protesto eden sendikalar, "yoksullaştırmaya hayır" pankartları ile yürüdü. Gösteriler, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan meclis önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hükümetin adaletsizce ve haksızca aldığı hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde eylem düzenleyen turizm emekçilerini de desteklediklerini belirten Bengihan, verdikleri mücadelenin ekmek kavgası olduğunu vurguladı. Bengihan, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, amacın kamu ile özel sektör çalışanlarını birbirine düşürmek ve sömürmek olduğunu ifade etti. Sendikalar olarak çalışanların yanında olduklarını ifade eden Bengihan, hükümetin sermayeye dokunmamasını eleştirdi. Bengihan, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele liderine hakaret eden kişiyi de protesto etti.

Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Bengihan, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyerek, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, emek kavgasına ve emek mücadelesine destek veren herkese teşekkür ederek, bugün burada olma nedenlerinin hükümetin süreci adaletsizce yönetmesi olduğunu söyledi. Hükümete istifa çağrısında bulunan Serdaroğlu, halkın artık "ahkam kesme" değil, icraat beklediğini kaydetti. Milletvekillerini eleştiren ve çalışanın sesinin duyulması çağrısında bulunan Serdaroğlu, özellikle partilerinden istifa ederek hükümete destek veren 3 vekile sert eleştiriler yöneltti. Serdaroğlu, "hodri meydan" diyerek hükümeti sandığa çağırdı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, hükümetin çalışanların haklarını budamaya çalıştığını söyleyerek, ekmek peşinde olduklarını, pandemi dönemimde insanların sokağa çıkmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da özel sektör ve esnafın kepenk indirmesini, çalışanların cebine el atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Özdoğan, özel sektörle birlikte omuz omuza meydanlara inme zamanının yakın olduğunu belirterek, sendikalar olarak halkla birlikte mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise çalışanların haklarının kesilmesi ile özel sektör ve kamu çalışanlarının karşı karşıya getirilmesini eleştirerek, buna izin vermeyeceklerini vurguladı. Özgöçmen, hükümetin sermayenin değil, çalışanın yanında olması gerektiğini dile getirerek, hükümeti istifaya çağırdı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Ümit Öztürk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KKTC'de sendikalardan meclis önünde eylem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:28:39. #1.14#
title