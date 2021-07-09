KKTC'de restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak
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KKTC'de restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak

Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, uygulanmasına karar verildi.

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 10 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 10 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler, KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliği ile 7-14 günlük karantinada kalacak.

KKTC'de Kovid-19 testi pozitif kişiyle karantina gerektiren teması bulunanlar, 10 gün karantinada kalacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonları 07.00-20.00 saatlerinde çalışmalarını sürdürebilecek, bu sektörlerde maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacak.

Restoran, kafelerin ve meyhanelerin dış mekanları ile kapalı alanlarının azami olarak üçte birinin kullanımına devam edilecek, kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacak.

Toplu ibadet alanlarına girişlerde de PCR/antijen testi istenecek

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler, her 7 günde bir antijen testi yapacak.

Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacak.

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenler yapılamayacak, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenler ise sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılacak.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak.

İbadethaneye girecek kişilerden, aşılı olmaları halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde yapılmış antijen testi istenecek.

KKTC'de restoran ve kafelerin kapalı alanlarına girişlerde PCR/antijen testi zorunlu olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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