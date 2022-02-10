Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İKKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İKKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Falyalı'nın naaşı, Çatalköy'deki evine daha sonra Kumyalı köyündeki baba evine getirildi götürüldü. Falyalı'nın cenazesi, evinin önünde düzenlenen törenin ardından cenazenin cenaze töreni için Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii'ne götürüldü. Falyalı, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı, kılınan öğle namazını müteakip Kumyalı aile kabristanlığında defnedildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Halil Falyalı, Saldırı, Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title