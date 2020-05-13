- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı
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- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı

- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı Türkiye'den KKTC'ye görev için gelen öğretmenler, KKTC'li öğretmenler ve müzik eğitmenleri, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına "Mağusa Limanı" isimli eseri seslendirdi.

- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı
13.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:08

- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı

LEFKOŞA - Türkiye'den KKTC'ye görev için gelen öğretmenler, KKTC'li öğretmenler ve müzik eğitmenleri, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına "Mağusa Limanı" isimli eseri seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği organizasyonu ile öğretmenler ve müzik eğitmenleri, hazırlanan klip ile Arap Ali Ağıdı'nı anlatan Mağusa Limanı isimli eseri seslendirdi. Klipte şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 1943 yılında 29 yaşında öldürülen Kıbrıslı Türk Arap Ali'nin portreleri ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz yıl KKTC ziyareti sırasında Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak şehit öğretmen Yalçın'ı andığı ana yönelik fotoğraflar da yer aldı.

Öte yandan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde evine giderken PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

- KKTC'de öğretmenler, şehit öğretmen Aykübe Yalçın'ı şarkılarla andı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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