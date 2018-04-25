KKTC'de "Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi" Hizmete Girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan "Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi" açıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın katıldığı açılış törenine, eşi Meral Akıncı, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile diğer yetkililer katıldı.

Akıncı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, zaman zaman Lefkoşa'dan kaçıp yürüyüş yapmak için Lapta'ya geleceğini söyledi.

Projenin üçüncü ve son bir aşamaya daha ihtiyacı olduğunu belirten Akıncı, halkın yaz aylarında gece kullanacak olmasından dolayı yolun ışıklandırılması için gerekli projenin, finansmanın bulunmasında fayda gördüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rum vatandaşının sosyal paylaşım sitelerinde "Lapta bölgesinde enfes bir balık yedim ve ardından enfes yürüyüş yolunda yürüyüş yaptım" paylaşımı yaptığını anımsatan Akıncı, sadece yerli halk için değil yabancılar için de Lapta bölgesi ve yürüyüş yolunun özel bir önemi olduğunu anlattı.

"Gelecek nesillere daha iyi bir Lapta bırakmak için çalışıyoruz"

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da gelecek nesillere daha iyi bir Lapta bırakmak için çalıştıklarını belirterek, 400 metrelik deniz geçişlerine sahip 3 buçuk kilometrelik Lapta sahil yürüyüş yolunu halkla buluşturduklarını söyledi.

Yürüyüş yolunun 5 milyon 400 bin liraya mal olduğunu ve 2 aşamada tamamlandığını kaydeden Namsoy, projenin 400 metrelik deniz geçişlerinin de Lapta Belediyesi öz kaynakları ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisinin katkılarıyla bitirildiğini vurguladı.

Projeye katkı yapan firmalara herkese teşekkür eden Namsoy, projenin bugüne kadar belediyenin gerçekleştirdiği en yüksek bütçeli proje olduğunu, bölgede bir de sosyal yaşam merkezi kurma projesinin hayata geçeceğini ve turizm yoluyla bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek istediklerini belirtti.