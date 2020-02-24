KKTC'de koronavirüs önlemleri

24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle bir hastanın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrasında önlemler artırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimler koronavirüs ile ilgili alarma geçti. KKTC'ye giriş yapılan tüm sınır kapılarında virüsle ilgili önlemler alındı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde karantina odaları kuruldu. Hastalıkla ilgili tahlillerin ülkede yapılabileceği bir birim oluşturuldu.

Kaynak: DHA