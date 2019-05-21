KKTC'de Koalisyon Hükümeti İçin Anlaşmaya Varıldı

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi, görüşmelerin ardından koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı. HP parti meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirmesinin ardından 20'ye karşı 40 oyla UBP'yle hükümet kurma kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin yarın hükümet protokolünü imzalayıp oluşturacağı koalisyon hükümeti, KKTC'nin 35'inci hükümeti olacak. İki Parti yarın saat 10.00'da mecliste hükümet protokolü imzalayacak ardından saat 11.00'de ise Bakanlar Kurulu listesi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunulacak.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Akıncı'dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP ile HP'nin hükümet kurma konusundaki uzlaşısıyla birlikte KKTC'nin 35. hükümetin başbakanı olacak. Yeni hükümetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu'nun listesi, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek. Programın Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından iki gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir gün sonra oylama yapılacak.

KKTC Meclis'te, UBP'nin 21, HP'nin 9 milletvekili bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA