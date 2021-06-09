KKTC'de karantina takip sistemi "Güvende Kal" uygulamasıyla yaklaşık 12 bin kişiye bileklik takıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya alınan kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapıldığı "Güvende Kal" uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya alınan kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapıldığı "Güvende Kal" uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve Güvende Kal uygulamasını geliştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, süreç hakkında bilgi verdi.

Güvende Kal uygulamasıyla KKTC'ye gelen 11 bin 993 kişiye özel bileklik takıldığı belirtildi.

Bakan Üstel, burada yaptığı konuşmada, Güvende Kal uygulaması öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif ve temaslı kişilerin karantina merkezlerinde toplandığını ve o günün şartlarında bunu yapmaya mecbur olduklarını belirterek, "Dijital sistemle birlikte inanıyorum ki ülkeye büyük bir yenilik getirdik, insanımıza büyük bir iyilik yaptık, devletimize de büyük bir kazanç sağladık." dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana test sayılarının artırılması, vaka çıkan bölgelerde taramanın genişletilmesi, aşılamanın devam etmesi ve esnaf ve sektörlerin açılımının geliştirilmesi ile bugünkü noktaya gelindiğine değinen Üstel, vaka sayılarına bakıldığında dünyanın en iyi ülkeleri arasında olduklarını söyledi.

Daha fazla açılım yapılabilmesi için de aşının gerekliliğine değinen Üstel, KKTC'de 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirterek, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60'ını aşılamak olduğunu açıkladı.

Üstel, dün KKTC'ye Türkiye'den 50 bin Sinovac aşısı geldiğini, öncesinde de yine Türkiye'den 140 bin aşı ulaştığını ve Avrupa Birliğinden 20 bini Astrazeneca, 10 bini Biontech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini söyledi.

"Bu salgın bitmemiştir"

Bakan Üstel, 1 Temmuz'da Avrupa Birliği'nin Green Pass ve Türkiye'nin e-nabız ve HES kodu uygulamalarıyla entegre olunacağını açıkladı.

KKTC halkına uyarıda bulunan Üstel, "Bu salgın bitmemiştir. Belki bir süre daha devam edecek. Vakalarımızın düşük olduğunu gören insanlarımızda, sanki salgından kurtulduk gibi bir hava söz konusu. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım, dikkatli davranalım." dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir ise geliştirdikleri "Güvende Kal" uygulaması ile 12 Nisan'dan itibaren KKTC'ye gelenlerle ilgili bileklik uygulamasına geçildiğini belirterek, kapasiteleri artırarak ilk başta kısıtlı sayıda dağıtılan bilekliklerin, artık her yolcuya takılabildiğine işaret etti. Küçüközdemir, süreç içinde kazandıkları deneyimle birlikte, gelen yolcuların kısa sürede karantina kayıt işlemlerinin, testlerinin ve bileklik takılmasının gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan