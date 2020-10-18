KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı

Herkes internette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın kariyerini merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı'yı geçerek seçimleri kazanan Ersin Tatar'ın daha önce Türkiye'de Show TV ve Cine5 kanallarının kuruluşunda Genel Müdürlük yaptığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, başarılı da bir biyografiye sahip olmasıyla öne çıkıyor. Tarihler 7 Eylül 1960'ı gösterirken hayata gözlerini Lefkoşa'da açan Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar da bir siyasetçiydi. Ersin Tatar'ın annesi ise ev hanımı Canev Tatar.

EĞİTİM HAYATI

Mutlu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Ersin Tatar, Köşklüçiftlik İlkokulu'ndan mezun oldu. 1971-74 yılları arasında İngiliz Okulu'nda eğitim gören Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında okulunun güneyde kalması nedeniyle eğitimine İngiltere'de devam etti. Tatar, Londra'daki Forest School'da lise eğitimini tamamladı. Başarılı bir eğitim hayatına sahip olan Tatar, 1982yılında Cambridge Üniversitesi'nden iktisat alanında mezun oldu.

HESAP UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Tatar, ilk olarak 1982-86 yılları arasında Price Waterhouse şirketinin İngiltere'deki Merkez Ofisi'nde çalıştı. Burada mali müşavir unvanını ve hesap uzmanlığı eğitimini aldı.

SHOW TV VE CİNE5'TE GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

Daha sonra Asil Nadir'e ait PollyPeck firmasında 1986-1990 yılları arasında Finansman Müdürü olarak görev aldı. Asil Nadir'in basın işlerine girmesiyle birlikte 1990'da Türkiye'deki Show TV ve Cine5 kanallarının kuruluşunda Genel Müdürlük yaptı. 1991-92 yıllarında Ankara'daki FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.'de Finasman Müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 arasında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük görevinde bulundu.

1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel televizyon kanalı Kanal T'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.1990'larda Doğan Harman ve Hüseyin Macit Yusuf ile Kıbrıslı dergisini yayımladı, sonrasında Özer Hatay'la birlikte Kıbrısım dergisini çıkardı. 2001-2003 yılları arasında Yenicami Ağdelen kulüp başkanlığı yaptı. 2000'li yıllarda Halkın Sesi gazetesinde haftalık olarak "Uzman Görüş" köşesinde makaleleri yayınlandı. Aile şirketi olarak Tatar&Co Bağımsız Dış Denetim firmasında çalıştı ve ortak olarak yer aldı.

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİ

5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başladı. Bu dönemde ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yaptı. 2013 yılında Hükümet'in güvensizlik oyu ile düşürülmesinin ardından görevi son buldu. 27 Ekim 2018 tarihinde yapılan UBP Kurultayı'nda 2592 oy alarak birinci oldu ve 2005 oy olarak ikinci olan mevcut Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte ikinci tura kaldı. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edildi.

Ersin Tatar, evli ve 2 çocuk babasıdır.