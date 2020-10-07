KKTC'de hükümet mi düştü? Yeni hükümet ne zaman kurulacak? Cumhurbaşlanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
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KKTC'de hükümet mi düştü? Yeni hükümet ne zaman kurulacak? Cumhurbaşlanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

07.10.2020 00:14 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:18
KKTC'de hükümet mi düştü? Yeni hükümet ne zaman kurulacak? Cumhurbaşlanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü. Partisinin kararını duyuran Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, "Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

KKTC'DE HÜKÜMET Mİ DÜŞTÜ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

YENİ HÜKÜMET NE ZAMAN KURULACAK?

Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı henüz kesinleşmedi. Yapılan açıklamalara göre "Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz." denildi. KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu.

KKTC MECLİSİNDEKİ MİLLETVEKİLLERİ

KKTC Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alırken, UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerkemektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KKTC'de pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yani önümüzdeki pazar günü 11 Ekim Pazar 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır.

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