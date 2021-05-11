KKTC'de ekonomik örgütlerden aşı adaletsizliği protestosu
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KKTC'de ekonomik örgütlerden aşı adaletsizliği protestosu

KKTC'de ekonomik örgütlerden aşı adaletsizliği protestosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de ekonomik örgütler, Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmamasını protesto ederek, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) aşı dağıtımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de ekonomik örgütler, Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmamasını protesto ederek, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) aşı dağıtımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

KKTC Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) altında toplanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs'ın geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmadığı gerekçesiyle gösteri düzenledi. Metehan Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen gösteride, "Avrupa Komisyonu Göreve", "AB bu haksızlığı göz yumma", "Aşıda da mı ambargo?" ve "Aşı tedarikinde ayrımcılık kabul edilemez" yazılı pankartlar açıldı. Platform adına Türkçe ve İngilizce dillerinde okunan deklarasyonda, AB'nin Kıbrıs'a gönderdiği aşılardan Kıbrıslı Türklere aktarılması gereken miktarın verilmemesi kınandı.

Deklarasyonda, Avrupa Hastalık Önlenme ve Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB'nin Kıbrıs'a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği kaydedilirken, nüfus oranına göre bu aşıların 100 binden fazla dozunun Kuzey Kıbrıs'a aktarılması gerektiği belirtildi. Ancak AB'nin gönderdiği aşılardan yalnızca 30 bin 50'sinin (yüzde 6.2) Kuzey'e ulaştığı ifade edildi.

Aşıya erişimin hem bir insanlık hakkı hem de çeşitli ambargolar altında Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini yürütebilmesi için temel bir gereklilik olduğu hatırlatılan deklarasyonda, "Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkilileri ile AB yetkilileri, konu salgına karşı alınacak önlemler olduğunda 'AB vatandaşlığımızı' unutmuş görünüyor. AB yetkilileri ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, Kıbrıs'a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırıyor, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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