KKTC'de döviz ile gayrimenkul kiralamalarında kur sabitlemesine gidiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, "Gayrimenkul kiralamalarında dövizle ödenecek kira bedellerinde kur sabitlemesine gidilecek. 3 ay süreyle dolar 10 lira, avro 11 lira ve sterlin 12 lira kuru uygulanacaktır." dedi.

Sucuoğlu, ekonomik önlemlerle ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Meclisten bugün 2022 yılının bütçesinin geçirileceğini belirten Sucuoğlu, bu konuda yoğun uğraşlar verdiklerini söyledi.

Sucuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik zorluklarla birlikte son günlerde dövizde yaşanan yükselişin, vatandaşlara ekonomik anlamda olumsuz yansımasının olduğunu vurguladı.

Son 3 günde KKTC Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yaptıkları toplantılar neticesinde ilk etapta 4 maddelik bir açılımda uzlaşıldığını bildiren Sucuoğlu, 150 milyon liralık yeni bir kredi portföyü açtıklarını duyurdu.

Sucuoğlu, bu noktada alınacak miktarın azami 100 bin Türk lirası olacağını, özellikle de küçük esnaf ile sanatkarların bu krediyi kullandırmada tercih edileceğini açıkladı.

Sucuoğlu, bu kredinin ilk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olacağını söyleyerek, kredilerin yüzde 13 sabit faizle kullanılabileceğini kaydetti.

Stopaj yüzde 16'ya çıkarılacak

Gayrimenkul kiralamalarında dövizle yapılan sözleşmelerde kira stopajının yüzde 16'ya çıkarılacağını açıklayan Sucuoğlu, sözleşmelerin Türk lirası ile düzenlenmesinin teşvik edileceğini ve stopaj oranının yüzde 8 olacağını kaydetti.

Sucuoğlu, "Gayrimenkul kiralamalarında döviz ile ödenecek kira bedellerinde, kur sabitlemesine gidilecek. 3 ay süreyle dolar 10 lira, avro 11 lira ve sterlin 12 lira kuru uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Kredi kartı faizlerinin yüzde 2,60'tan yüzde 1,5'e indirileceğini belirten Sucuoğlu, Mart 2022 sonuna kadar kredi kartı faizi uygulanmayacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, "Bugüne kadar dövizle alınan krediler, faiz, vade, para cinsi ve taksit öteleme yeniden yapılandırılacak. Kredilerin yapılandırılmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılacak. Eğer gerekli görülürse bu sürenin sonunda tekrardan değerlendirilecek." diye konuştu.

Devletin emlak kiralarında da kur sabitlemesine gidileceğini duyuran Sucuoğlu, bu noktada dolar 10 lira, avro 11 lira ve sterlinin 12 lira kurundan işlem göreceğini bildirdi.

Sucuoğlu, temel gıdaların fiyatlarında artışın önüne geçmek ve bunları kabul edilebilir bir seviyede tutmak için çalıştıklarını vurguladı.

Salgınla ilgili alınan önlemleri ve denetimleri sıkılaştıracaklarının altını çizen Sucuoğlu, halka "aşı olması" çağrısında bulundu.