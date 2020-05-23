- KKTC'de denize giren genç boğularak can verdi - KKTC'de denize giren genç boğularak can verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.

- KKTC'de denize giren genç boğularak can verdi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.

KKTC'de bugün 11.30 sularında Girne Alagadi bölgesinde yüzmek için denize giren ve denizin dalgalı olması nedeni ile dalgalara kapılan Gözde Nur Binbir boğularak hayatını kaybetti. Denizin dalgalı olması nedeni ile Gözde Nur Binbir biranda denizde kaybolurken onu kurtarmak için denize atlayan Mehmet Ceyhan da dalgalar arasında kayboldu. Arkadaşları hemen polis ve sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri Binbir'in cesedine ulaşırken Ceylan için olay yerinde KKTC Sahil Güvenlik ekipleri ile sivil savunma ekipleri tarafından araştırmalar sürüyor.

Kaynak: İHA