KKTC'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

KKTC'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Girne'deki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Törene Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Albay Hilmi Türkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Girne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Üsteğmen Ufuk Salmanlı, Kabotaj Kanunu'yla Türk denizciliğinin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların elinden kurtarıldığını, zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, kılavuzluk, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk halkına verildiğini anımsattı. Barış Harekatı'yla başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin geçen sürede uygulanan ambargo ve tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Salmanlı, KKTC'nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

Tören, Girne Amerikan Koleji öğrencisi Muratcan Kotar'ın "Kabotaj Bayramı" adlı şiiri okumasının ardından sona erdi. - GİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı