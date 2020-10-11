KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

11.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:44
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 8. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  8. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. Seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak ve 4'ü partili, 7'si bağımsız 11 aday yarışacak.

KKTC'de ilk oy kullanma işlemi sabah 08.00'de Lefkoşa Mahkemeler'de yapıldı. Oy kullanma sırasında, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları uygulandı. 

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katılıyor.

HABER: Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA  


KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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