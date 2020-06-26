"Öldürme beni" diye yalvarmıştı! 7 yaşındaki oğlunu öldüren cani anneye müebbet
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"Öldürme beni" diye yalvarmıştı! 7 yaşındaki oğlunu öldüren cani anneye müebbet

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs'ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı müebbet cezasına çarptırıldı.

26.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:46

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs'ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı müebbet cezasına çarptırıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs'ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi. KKTC'de 2018 Mayıs'ta meydana gelen cinayet, büyük infial yaratmıştı. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

ANNESİNE 'ÖLDÜRME BENİ' DİYE YALVARMIŞTI

Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı.Oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirdi. Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

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