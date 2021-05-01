- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü
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- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT - Haberler | 3. Sayfa

- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında sınırlı sayıda katılımla yürüyüş düzenlendi.

- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında sınırlı sayıda katılımla yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1 Mayıs kutlaması, bu yıl 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile düzenlendi. Lefkoşa'da bulunu Kuğulu Park'ta toplanan bazı sendika, dernek ve siyasi parti üyeleri kortej eşliğinde Sarayönü'ndeki ortak miting alanına yüründü. Yürüyüş sırasında, "1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız", "Sendikasız Çalışma Yasaklansın" yazılı pankartlar taşınırken, "birlik, mücadele, dayanışma" sloganları atıldı.

Sarayönü'ndeki miting alanında toplanılırken, yapılan ortak açıklamaların okuması ile 1 Mayıs gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.

- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü
- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü
- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü
- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

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