- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor
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- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor

18.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:26

- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda açılan ilk sandıklara göre Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda açılan ilk sandıklara göre Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarışıyor. Oy verme işlemi 08.00'de başlarken, saat 18.00'de sona erdi. Oy sayma işlemi 738 sandığın 361'inde sona erdi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde 52,50'sini, eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 47,50'sini aldı. Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını önde götürüyor. Seçim sonuçlarının 22.00'de netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur seçimleri, en düşük katılım yüzdesi ile tarihe geçmişti.

- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor
- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor
- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor
- KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar önde götürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

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