KKTC Cumhurbaşkanının sözlerine Meral Akşener'den sert yanıt

11.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki göstererek, "Kendisine en güzel cevabı rahmeti Rauf Denktaş veriyor; 'Üzerinde hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanların, bize bırakmış oldukları toprakları, mirasyedi gibi ne satabiliriz, ne de bırakıp kaçabiliriz. Sonuna kadar koruyacağız'" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup tolantısında konuştu. Akşener, Corona virüsüne değinerek, dünyanın Çin'den yayılan virüste karşı ayakta olduğunu ifade ederek, "Çin'de yaşananları gördükten sonra 'Acaba biz ne kadar hazırlıklıyız' diye sormamız gerekir. Sars, domuz gribi, kuş gribi, corona virüsü. Dünya doğal kaynaklarını tüketip, metropollere sıkıştıkça, salgın hastalıkların ardı arkası kesilmeyecek. Bugün corona virüsünden sakınsak, yarın başka hastalıklara karşı mücadele etmemiz gerekecek. Olası bir salgında hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ne yapacaklarını biliyor mu? ABD aşı geliştiriyor. Rusya aşı geliştiriyor. Soruyorum: Türkiye'de herhangi bir kurum, bu senaryoya karşı herhangi bir çalışma yapıyor mu? Sorduk, "Ne önlem aldınız?" dedik. "Uzakdoğu'dan gelen yolcuları termal cihazlarla tarıyoruz" dediler. Ateşi çıkan yolcu varsa kontrol ediliyor, ateşi yoksa geçip gidiyor. Oysa virüsün kuluçka süresi, 15 gün. Bugün turp gibi sağlam biri, 10 gün sonra bir anda hastalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye hakkındaki sözlerine cevap veren Akşener, "Türkiye'yi işgalci gibi tarif edebilen, utanmaz Mustafa Akıncı Rahmetli Rauf Denktaş'a hakaret etmeye utanmayan Ak Parti politikalarının eseri; Mustafa Akıncı. Kendisine en güzel cevabı rahmeti Rauf Denktaş veriyor; 'Üzerinde hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanların, bize bırakmış oldukları toprakları, mirasyedi gibi ne satabiliriz, ne de bırakıp kaçabiliriz. Sonuna kadar koruyacağız'. Ben, Kıbrıs Türklüğü'ne inanıyorum. Ben, bu sözleri şiar olarak benimseyen, Kıbrıs Türklerine güveniyorum" değerlendirmesini yaptı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA